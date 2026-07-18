Bruno Henrique marcou gol com assistência do garoto na vitória do Flamengo - Adriano Fontes/ Flamengo

Bruno Henrique marcou gol com assistência do garoto na vitória do FlamengoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 18/07/2026 10:00

Brasília - Autor de um golaço na vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia , no último amistoso da intertemporada, Bruno Henrique pediu a manutenção de um jovem jogador no Flamengo e encheu o garoto de moral. O meia Lorran, de 20 anos, acabou de voltar de empréstimo, deu assistência para o gol do camisa 27 e marcou o seu.

Após o jogo, em entrevista à "Flamengo TV", o atacante de 35 anos reforçou a importância dos jovens testados por Leonardo Jardim nesta sequência de amistosos. Entre eles, Wallace Yan, o meia Joshua e o zagueiro João Victor, além do garçom Lorran, ganharam confiança e podem ser opções para o restante da temporada.

"Eles são muito importantes para nós. Garotos que entendem muito bem e sempre que entram em campo conseguem dar conta do recado. Por isso, cada vez mais, a base cria e forma jogadores para o mundo. Hoje, mais uma vez, o Lorran foi muito bem, fez gol, deu assistência... Voltando de um empréstimo, quem sabe ele possa ficar com a gente. Tenho certeza que é um garoto que pode nos ajudar bastante durante a temporada", disse Bruno Henrique.



Lorran estava emprestado ao Pisa, da Itália, desde setembro de 2025, e voltou ao Flamengo no começo de julho. Após passagem apagada pelo futebol italiano, o meia-atacante ganhou minutos durante o torneio amistoso do Algarve, em Portugal, e correspondeu. Desde que retornou, marcou dois gols e deu uma assistência.

Reforços pós-Copa do Mundo

Bruno Henrique também comentou sobre o retorno dos jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo e não puderam participar da intertemporada. O atacante celebrou os reforços, mas apontou os destaques da sequência de amistosos como trunfos para Jardim nos próximos jogos.

"Acho que os jogadores que voltam da Copa do Mundo nos reforçam mais ainda, com a qualidade, com posicionamento em campo. Fora de campo, são jogadores muito importantes para o grupo. E, claro, a rapaziada que esteve no Algarve (em Portugal), e esteve aqui hoje também, mostrou que tem qualidade para estar no grupo, para poder nos ajudar diante dessa temporada que temos pela frente. Que a gente possa dar continuidade no trabalho que está sendo feito, que é muito bom", completou.



O Flamengo reestreia em competições oficiais nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, em Chapecó. A partida será válida pela 19ª rodada do Brasileirão, no qual o Rubro-Negro é vice-líder.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci