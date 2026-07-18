Bruno Henrique marcou gol com assistência do garoto na vitória do FlamengoAdriano Fontes/ Flamengo

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João Vitor Cravo
Brasília - Autor de um golaço na vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia, no último amistoso da intertemporada, Bruno Henrique pediu a manutenção de um jovem jogador no Flamengo e encheu o garoto de moral. O meia Lorran, de 20 anos, acabou de voltar de empréstimo, deu assistência para o gol do camisa 27 e marcou o seu.
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Após o jogo, em entrevista à "Flamengo TV", o atacante de 35 anos reforçou a importância dos jovens testados por Leonardo Jardim nesta sequência de amistosos. Entre eles, Wallace Yan, o meia Joshua e o zagueiro João Victor, além do garçom Lorran, ganharam confiança e podem ser opções para o restante da temporada.
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"Eles são muito importantes para nós. Garotos que entendem muito bem e sempre que entram em campo conseguem dar conta do recado. Por isso, cada vez mais, a base cria e forma jogadores para o mundo. Hoje, mais uma vez, o Lorran foi muito bem, fez gol, deu assistência... Voltando de um empréstimo, quem sabe ele possa ficar com a gente. Tenho certeza que é um garoto que pode nos ajudar bastante durante a temporada", disse Bruno Henrique.
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Lorran estava emprestado ao Pisa, da Itália, desde setembro de 2025, e voltou ao Flamengo no começo de julho. Após passagem apagada pelo futebol italiano, o meia-atacante ganhou minutos durante o torneio amistoso do Algarve, em Portugal, e correspondeu. Desde que retornou, marcou dois gols e deu uma assistência.

Reforços pós-Copa do Mundo

Bruno Henrique também comentou sobre o retorno dos jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo e não puderam participar da intertemporada. O atacante celebrou os reforços, mas apontou os destaques da sequência de amistosos como trunfos para Jardim nos próximos jogos.
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"Acho que os jogadores que voltam da Copa do Mundo nos reforçam mais ainda, com a qualidade, com posicionamento em campo. Fora de campo, são jogadores muito importantes para o grupo. E, claro, a rapaziada que esteve no Algarve (em Portugal), e esteve aqui hoje também, mostrou que tem qualidade para estar no grupo, para poder nos ajudar diante dessa temporada que temos pela frente. Que a gente possa dar continuidade no trabalho que está sendo feito, que é muito bom", completou.
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O Flamengo reestreia em competições oficiais nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, em Chapecó. A partida será válida pela 19ª rodada do Brasileirão, no qual o Rubro-Negro é vice-líder.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci