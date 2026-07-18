De la Cruz participa de atividade no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Gabriel Salotti
Rio — O meia Nicolás de la Cruz está sofrendo com novos problemas físicos e deve desfalcar o Flamengo por tempo indeterminado. Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia em amistoso desta sexta-feira (17), no estádio Mané Garrincha, o técnico Leonardo Jardim falou sobre a situação do jogador uruguaio.

"O Nico [De la Cruz], tivemos um problema nas nossas análises médicas de força e também está com um problema que não sei por quanto tempo o deixará de fora", afirmou.

Além de De la Cruz, Jardim também disse estar preocupado com lesões de outros atletas, como Arrascaeta e Paquetá, que voltaram da Copa do Mundo sem condições de jogo, e Plata, que "não está nas melhores condições".
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Problema crônico

Desde que chegou ao Flamengo, no início de 2024, o atleta de 29 anos tem sofrido com lesões, principalmente por problemas nos joelhos. Um desses casos rendeu um episódio polêmico, em julho de 2025, quando o ex-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, fez duros comentários sobre a situação do jogador.

"[De la Cruz] apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado", afirmou, em um grupo de WhatsApp com conselheiros e dirigentes. O profissional acabou desligado do clube.