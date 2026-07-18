De la Cruz participa de atividade no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
"O Nico [De la Cruz], tivemos um problema nas nossas análises médicas de força e também está com um problema que não sei por quanto tempo o deixará de fora", afirmou.
Além de De la Cruz, Jardim também disse estar preocupado com lesões de outros atletas, como Arrascaeta e Paquetá, que voltaram da Copa do Mundo sem condições de jogo, e Plata, que "não está nas melhores condições".
Problema crônico
"[De la Cruz] apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado", afirmou, em um grupo de WhatsApp com conselheiros e dirigentes. O profissional acabou desligado do clube.
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