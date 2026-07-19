Alex Sandro renovou contrato até o fim de 2027Divulgação / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O Flamengo oficializou na tarde deste domingo (19) a renovação de contrato de Alex Sandro. O lateral, de 35 anos, que serviu a seleção brasileira na última Copa do Mundo, agora tem vínculo com o clube até dezembro de 2027.
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"O Flamengo oficializou a renovação de contrato de Alex Sandro. O lateral-esquerdo, que está a dez dias de completar dois anos de clube, seguirá vestindo o Manto Sagrado até dezembro de 2027", disse a nota oficial do Flamengo.
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Revelado pelo Athletico-PR, Alex Sandro teve passagem marcante pelo Santos e depois se transferiu para o Porto. O lateral também defendeu a Juventus, antes de chegar no Flamengo. O veterano fez parte do elenco da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo.
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No Flamengo desde a metade de 2024, Alex Sandro conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e dois Campeonatos Estaduais.