Alex Sandro renovou contrato até o fim de 2027Divulgação / Flamengo
Flamengo oficializa renovação de Alex Sandro até o fim de 2027
Jogador, de 35 anos, fez parte do elenco brasileiro na última Copa
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