Alex Sandro renovou contrato até o fim de 2027 - Divulgação / Flamengo

Alex Sandro renovou contrato até o fim de 2027Divulgação / Flamengo

Publicado 19/07/2026 14:25

"O Flamengo oficializou a renovação de contrato de Alex Sandro. O lateral-esquerdo, que está a dez dias de completar dois anos de clube, seguirá vestindo o Manto Sagrado até dezembro de 2027", disse a nota oficial do Flamengo.

Revelado pelo Athletico-PR, Alex Sandro teve passagem marcante pelo Santos e depois se transferiu para o Porto. O lateral também defendeu a Juventus, antes de chegar no Flamengo. O veterano fez parte do elenco da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo.

No Flamengo desde a metade de 2024, Alex Sandro conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e dois Campeonatos Estaduais.