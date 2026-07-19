Luiz Araújo em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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João Vitor Cravo
Rio - Luiz Araújo, autor de um dos gols da vitória por 4 a 2 em amistoso contra o Olimpia, teve lesão no joelho esquerdo detectada em exame e será desfalque para o Flamengo nos próximos jogos. O clube confirmou a contusão em nota, na manhã deste domingo (19), mas descartou a necessidade de cirurgia.
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O atacante sofreu uma torção no joelho após receber falta por trás, no segundo tempo do duelo contra o time paraguaio. O lance aconteceu pouco depois do jogador ser colocado em campo por Leonardo Jardim, já na etapa final. Ainda assim, com dores, ele precisou ser substituído nos minutos seguintes.
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No comunicado, o Mais Querido também informou que Luiz Araújo já deu iniciou o tratamento, junto ao departamento médico do clube. Porém, o tempo de recuperação e o grau da lesão ainda não foram divulgados.
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O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense, em Chapecó. A partida será a reestreia do Rubro-Negro no Brasileirão, válida pela 19ª rodada. O clube carioca ocupa a vice-liderança da competição.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci
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Luiz Araújo em treino do Flamengo
Luiz Araújo anotou um dos gols na vitória sobre o Olimpia por 4 a 2