Luiz Araújo em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Luiz Araújo em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 19/07/2026 12:16

Rio - Luiz Araújo, autor de um dos gols da vitória por 4 a 2 em amistoso contra o Olimpia , teve lesão no joelho esquerdo detectada em exame e será desfalque para o Flamengo nos próximos jogos. O clube confirmou a contusão em nota, na manhã deste domingo (19), mas descartou a necessidade de cirurgia.

O atacante sofreu uma torção no joelho após receber falta por trás, no segundo tempo do duelo contra o time paraguaio. O lance aconteceu pouco depois do jogador ser colocado em campo por Leonardo Jardim, já na etapa final. Ainda assim, com dores, ele precisou ser substituído nos minutos seguintes.

No comunicado, o Mais Querido também informou que Luiz Araújo já deu iniciou o tratamento, junto ao departamento médico do clube. Porém, o tempo de recuperação e o grau da lesão ainda não foram divulgados.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense, em Chapecó. A partida será a reestreia do Rubro-Negro no Brasileirão, válida pela 19ª rodada. O clube carioca ocupa a vice-liderança da competição.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci