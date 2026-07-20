Dyogo Alves em treino do FlamengoGilvan de Souza / CRF
Goleiro celebra marca no Flamengo: 'Sempre acreditou no meu trabalho'
Dyogo Alves é um dos jogadores que integram o elenco profissional do Rubro-Negro
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Jornal vê Flamengo como 'solução dos problemas' do Atlético de Madrid
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Proposta do Flamengo por Almada seria de cerca de R$ 163 milhões
Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores pelo Botafogo
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