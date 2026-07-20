Dyogo Alves em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Dyogo Alves em treino do FlamengoGilvan de Souza / CRF

Publicado 20/07/2026 20:32

Rio - O dia 20 de julho é especial para Dyogo Alves. Nesta data, mas há seis anos, o Garoto do Ninho assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo . Ao site do clube, ele valorizou a marca.

"Fico muito feliz por estar completando seis anos de contrato profissional. Tenho muito orgulho e muita gratidão pelo Flamengo, que sempre acreditou no meu trabalho. Foi aqui que me formei como jogador e como homem", disse o goleiro de 22 anos.



Dyogo Alves, um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, está no Flamengo desde 2015. A trajetória na base é marcada por conquistas, incluindo Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20 e Copa Intercontinental Sub-20.

Ele estreou pelo time principal do rubro-negro em 2025. Atualmente, Dyogo Alves é um dos goleiros do elenco profissional do Flamengo, junto com Andrew e Rossi.