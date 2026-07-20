Dyogo Alves em treino do FlamengoGilvan de Souza / CRF

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João Alexandre Borges
Rio - O dia 20 de julho é especial para Dyogo Alves. Nesta data, mas há seis anos, o Garoto do Ninho assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo. Ao site do clube, ele valorizou a marca.
"Fico muito feliz por estar completando seis anos de contrato profissional. Tenho muito orgulho e muita gratidão pelo Flamengo, que sempre acreditou no meu trabalho. Foi aqui que me formei como jogador e como homem", disse o goleiro de 22 anos.
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Dyogo Alves, um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, está no Flamengo desde 2015. A trajetória na base é marcada por conquistas, incluindo Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20 e Copa Intercontinental Sub-20.
Ele estreou pelo time principal do rubro-negro em 2025. Atualmente, Dyogo Alves é um dos goleiros do elenco profissional do Flamengo, junto com Andrew e Rossi.