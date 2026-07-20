Almada pode reforçar o Flamengo após o fim Copa do Mundo - Divulgação / Argentina

Almada pode reforçar o Flamengo após o fim Copa do MundoDivulgação / Argentina

Publicado 20/07/2026 12:12

Rio - Em busca da contratação de Thiago Almada, de 25 anos, o Flamengo negocia com o Atlético de Madrid e teria oferecido algo em torno de 28 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). As informações são do jornalista argentino Germán García Grova.

O acordo está bem encaminhado e deve evoluir com o fim da Copa do Mundo. O Atlético de Madrid esperava uma possível valorização maior de Almada, porém, o meia acabou perdendo espaço na seleção argentina.

O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.

Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.