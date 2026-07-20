Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 20/07/2026 20:58

Rio - A Lubrax vai retornar ao uniforme do Flamengo . Isso porque, nesta segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo do Rubro-Negro aprovou o contrato de patrocínio com a marca.

"A decisão representa a autorização para que o Clube avance para a etapa de formalização e assinatura do termo, após a apresentação e análise dos pareceres das comissões internas responsáveis, conforme os ritos de governança", diz um trecho da nota divulgada pelo clube.

A novidade promoverá mudanças no uniforme de futebol masculino do Flamengo. A Lubrax vai ocupar o espaço superior das costas, e a Hapvida passará a aparecer na parte interna da numeração das camisas.

O clube informou que as atualizações acontecerão a partir de 1º de outubro deste ano. "A Texaco permanece na camisa até 30 de setembro", anunciou o Flamengo.