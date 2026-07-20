Thiago Almada em campo pelo Atlético de Madrid - Andy Buchanan / AFP

Thiago Almada em campo pelo Atlético de MadridAndy Buchanan / AFP

Publicado 20/07/2026 17:55

Espanha - Vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina, Thiago Almada foi apontado pelo jornal espanhol "Marca" como um "problema" para o Atlético de Madrid. Assim, em negociações com o clube europeu pela contratação do meia , o Flamengo foi indicado pelo veículo como a "solução".

Almada passou a última temporada em baixa no clube de Madrid, após chegar cercado de expectativas. Na seleção argentina, a titularidade na fase de grupos da Copa também foi um "alarme falso", já que o ex-Botafogo perdeu espaço durante o torneio e nem chegou a entrar em campo na decisão contra a Espanha.

Dessa forma, o portal indicou que a saída do meia poderia facilitar a vida do Atlético, pois liberaria um "jogador insatisfeito com sua função" e, de quebra, suavizaria a "falta de verba para novas contratações". Além disso, o clube ainda poderia enxugar a folha salarial, após a chegada de três reforços na última janela.

O jornal espanhol também relatou que não seria a primeira fez que o Mais Querido aparece para "resolver os problemas de transferência do Atlético de Madrid". O trecho faz referência a Samuel Lino e Saúl, "dois jogadores que não estavam planos do treinador" e chegaram ao time carioca em moldes parecidos.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza