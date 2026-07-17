Vibração de Ignácio com o gol marcado no apagar das luzes - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Vibração de Ignácio com o gol marcado no apagar das luzesMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 17/07/2026 22:14

Rio - O Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 no Maracanã, na noite desta sexta-feira (17), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha marcou no primeiro tempo e colocou os visitantes em vantagem. Já durante a etapa complementar, o Tricolor passou a ter um jogador a mais após a expulsão de Sant'Anna. Na reta final de partida, ainda houve uma confusão que resultou nas expulsões de John Kennedy e Fabinho. O Flu seguiu com superioridade numérica e conseguiu deixar tudo igual com Ignácio, no apagar das luzes.

Com o resultado, o Tricolor segue na terceira posição e agora soma 32 pontos. Agora, a equipe de Zubeldía vira a chave para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu vai enfrentar o Grêmio no dia 26 de julho (domingo), a partir das 18h30, na Arena do Grêmio.

O jogo

O Fluminense não teve um bom início de primeiro tempo no Maracanã. Já a partir dos 20 minutos, o Tricolor até apresentava uma melhora ofensiva: numa boa troca de passes, Lucho Acosta quase ficou cara a cara com o goleiro, mas foi desarmado; posteriormente, Hércules finalizou de fora da área, mas Volpi fez a defesa sem dificuldades.



O Bragantino, que teve um bom começo de jogo, respondeu a esse momento do Fluminense com o gol. Numa jogada de transição rápida, Fernando arrancou e deu o passe. A bola chegou até Herrera, que dentro da área fez o levamento para Eduardo Sasha completar de cabeça aos 27 minutos.

Logo depois do gol, o Flu assustou com um chute de Hulk. O Tricolor ainda botou uma pressão na reta final, e Kevin Serna teve ótima chance dentro da área, mas mandou a bola na trave em finalização de cabeça.

No retorno do intervalo, o jogo ficou movimentado, com o Fluminense tendo mais volume ofensivo. E antes dos 20 minutos, o Tricolor ficou com um jogador a mais em campo. Isso porque Sant'Anna deu uma cotovelada em Lucho Acosta e recebeu o cartão vermelho.

Com um homem a mais, o cenário da partida ficou de um ataque contra a defesa, com poucas escapadas do Bragantino. O Fluminense, porém, tinha dificuldades para realmente criar chances perigosas.

Já na reta final, houve uma confusão em campo que culminou nas expulsões de John Kennedy (Fluminense) e Fabinho (Bragantino). Sendo assim, o Flu seguiu com um a mais, manteve a pressão e já era mais perigoso. Nos acréscimos, Ignácio apareceu para finalizar de cabeça e deixar tudo igual.