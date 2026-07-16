John Kennedy em treino do FluLucas Merçon / Fluminense
Fluminense deve fazer jogo duro para negociar John Kennedy
Atacante, de 24 anos, tem contrato até o fim de 2027
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