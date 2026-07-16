John Kennedy em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

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Rio - Apesar do interesse da Lazio, o Fluminense não deverá facilitar a saída de John Kennedy. O atacante, de 24 anos, é considerado peça fundamental no elenco tricolor. As informações foram dadas em primeira mão pelo "Lance" e confirmadas pelo Jornal O DIA.
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John Kennedy vive sua temporada mais estável pelo Fluminense, desde que se tornou profissional. Apesar do seu interesse de atuar no futebol europeu um dia, o camisa 9 prioriza uma transferência para clubes da elite do Velho Continente.
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O Tricolor também necessita da venda de alguns jogadores na temporada, além do volante Facundo Bernal, que se transferiu para o Real Betis, mas trata John Kennedy como um jogador muito importante para perder neste momento.
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John Kennedy é o grande destaque do Fluminense na temporada. Ele entrou em campo em 34 partidas e anotou 14 gols, além de ter dado quatro assistências. O camisa 9 tem contrato até o fim do ano que vem.