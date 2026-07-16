John Kennedy em treino do Flu - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/07/2026 19:20

Rio - Apesar do interesse da Lazio, o Fluminense não deverá facilitar a saída de John Kennedy. O atacante, de 24 anos, é considerado peça fundamental no elenco tricolor. As informações foram dadas em primeira mão pelo "Lance" e confirmadas pelo Jornal O DIA.

John Kennedy vive sua temporada mais estável pelo Fluminense, desde que se tornou profissional. Apesar do seu interesse de atuar no futebol europeu um dia, o camisa 9 prioriza uma transferência para clubes da elite do Velho Continente.

O Tricolor também necessita da venda de alguns jogadores na temporada, além do volante Facundo Bernal, que se transferiu para o Real Betis, mas trata John Kennedy como um jogador muito importante para perder neste momento.

John Kennedy é o grande destaque do Fluminense na temporada. Ele entrou em campo em 34 partidas e anotou 14 gols, além de ter dado quatro assistências. O camisa 9 tem contrato até o fim do ano que vem.