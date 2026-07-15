Ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo recorda no SporTV como peso de final perdido influenciou em final de libertadores - Reprodução / SporTV

Ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo recorda no SporTV como peso de final perdido influenciou em final de libertadoresReprodução / SporTV

Publicado 15/07/2026 12:35 | Atualizado 15/07/2026 12:37

Felipe Melo fez um paralelo entre o peso enfrentado pela Inglaterra de disputar uma semifinal da Copa do Mundo e o que passou com o Fluminense na final da Libertadores de 2023. Para o ex-jogador e comentarista do SporTV, os jogadores do time inglês devem sentir a pressão de poder voltar a uma decisão do torneio para acabar com o longo jejum, e precisam saber lidar com isso.

O mesmo aconteceu com o Tricolor na final com o Boca Juniors, no Maracanã. Na época, o fantasma do vice para a LDU, em 2008, gerou apreensão no time durante o jogo, como admitiu Felipe Melo.

"Carrega um peso diferente. Nós entramos pra jogar a final da Libertadores e o Fluminense tinha perdido uma alguns anos atrás. E nós vínhamos atropelando, muito bem na competição. Era um jogo teoricamente mais tranquilo pra nós jogarmos, porque fizemos o gol no primeiro tempo, e a gente estava com medo. Num certo momento ficamos com medo", revelou.

O alívio do Fluminense

Após sair vencendo a final da Libertadores, o Fluminense sofreu o empate do Boca Junior no segundo tempo. A decisão foi para a prorrogação e John Kennedy marcou o gol que deu o primeiro título continental ao clube.



"Foi difícil. Porque vinha aquilo de a gente não pode falhar, já falhamos uma vez. Esse peso entra com o jogador", recordou.



O jejum da Inglaterra na Copa do Mundo

Pelo lado da Inglaterra, o único título conquistado foi em 1966, em casa. Desde então, os ingleses fizeram campanhas decepcionantes e só foram longe em 1990 e 2018, quando ficaram na semifinal.



"Jogadores grandes deixam o peso do lado de fora e entram sem ele. No jogo (de 2023) tem uma imagem minha chorando muito antes do jogo, porque eu estava com esse peso. Eu larguei na hora do choro. Tem gente que larga o peso na hora do grito, mas isso entra com o jogador no campo”, admitiu o ex-jogador.