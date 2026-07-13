Marcos Paulo é uma das joias da base do FluminenseLeonardo Brasil/FFC
Fluminense oficializa renovação de contrato de joia da base
Tricolor informou que o novo vínculo vai até junho de 2028
Fluminense oficializa renovação de contrato de joia da base
Tricolor informou que o novo vínculo vai até junho de 2028
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