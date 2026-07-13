Marcos Paulo é uma das joias da base do FluminenseLeonardo Brasil/FFC

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João Alexandre Borges
Rio - O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira (13), a renovação de contrato do jovem Marcos Paulo, da equipe sub-20. O novo vínculo do meio-campista com o Tricolor vai até junho de 2028.
"Renovar contrato é uma sensação de felicidade, a realização de um sonho. Todo garoto que vem ali desde os dez anos, em Xerém, sonha, um dia, estrear profissionalmente pelo Fluminense", afirmou o jovem de 18 anos, ao site do clube.
"Só tenho a agradecer a Deus, porque, sem Ele, nada disso seria possível. Agradeço, também, minha família, as pessoas que estiveram comigo nos momentos bons e ruins. É um passo importante e eu tenho certeza de que, daqui para frente, mais coisas boas vão acontecer", completou.
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Ele retornou ao Flu em 2026 após passagem uma passagem por empréstimo pelo Avaí. Por lá, o meia conquistou o Brasileiro sub-20 B (na edição de estreia do campeonato).
"Estou muito feliz por voltar de um ano produtivo, em que aprendi muito com os profissionais no período em que lá estive. Me fez aprender e ajudou bastante a voltar outro atleta, com outra cabeça, pensamento e mentalidade", disse Marcos Paulo.
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Marcos Paulo nasceu em São Luís, no Maranhão, e compõe a Esquadrilha 07. Ele chegou ao clube aos nove anos, em 2017.