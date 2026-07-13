Rio — O centroavante Germán Cano comentou sobre a disputa pela titularidade no ataque do Fluminense, após a chegada de Hulk e com a concorrência de John Kennedy. O argentino, autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia neste domingo (12), ressaltou como é importante que o técnico Luis Zubeldía tenha uma variedade de opções a seu favor.
"É muito competitivo. O Luis tem várias opções para colocar em campo quem estiver melhor. Acho que não existe apenas um jogador. Quem entra durante o jogo também tenta fazer aquilo que o Luis pede. É uma disputa muito competitiva, porque nós três somos jogadores de muita qualidade", afirmou.
Além disso, o atleta também falou sobre o seu posicionamento na partida e disse que se sentiu "muito confortável" atuando como segundo atacante, atrás de Castillo, o que pode indicar uma parceria com Hulk.
"Jogando um pouco mais atrás, consigo pegar mais na bola e depois entrar na área. O Luis falou que um atacante precisa estar dentro da área, enquanto o outro pode sair um pouco, e vice-versa. Com o Hulk, conseguimos nos complementar muito bem", destacou.
O Fluminense voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição.
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