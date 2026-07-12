Rogério Ceni em ação no amistoso entre Fluminense e Bahia, no Maracanã - Catarina Brandão / EC Bahia

Rogério Ceni em ação no amistoso entre Fluminense e Bahia, no MaracanãCatarina Brandão / EC Bahia

Publicado 12/07/2026 19:14

Rio - Técnico do Bahia, Rogério Ceni ficou insatisfeito com a atuação do árbitro Jodis Nascimento de Souza na derrota por 2 a 0 para o Fluminense , neste domingo (12), em amistoso realizado no Maracanã. O treinador reclamou principalmente de dois lances que aconteceram ainda no primeiro tempo: um gol anulado de Erick e um pênalti não marcado em Ademir.

“A única coisa que pedi foi para que não fosse um árbitro daqui (do Rio). E botaram um árbitro que apita jogo no CT deles. Perde a credibilidade. Você vem para ser otário. Não compensa viajar para ser otário de um árbitro contratado para fazer o resultado acontecer. Para nós, perde um pouco o sentido”, iniciou o comandante, em entrevista logo após o confronto.



“Como teste, foi muito bom. No primeiro tempo, tivemos as melhores chances e poderíamos ter feito 2 a 0. Um pênalti claríssimo (não marcado) no Ademir. O pênalti deles também foi claríssimo. No segundo tempo, mudamos um pouco a maneira de jogar. Temos que corrigir algumas coisas. Como amistoso, muito válido. Mas o rapaz que veio aí (o juiz), quebrou”, complementou.

Bahia e Fluminense voltarão a campo oficialmente nesta semana, pelo Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço terá a Chapecoense pela frente, sexta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da quarta rodada. Já o Tricolor vai enfrentar o Red Bull Bragantino, no mesmo dia, às 20h, no Maracanã, pela 19ª rodada.