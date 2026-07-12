Rio - Em jogo de pouca inspiração, o Fluminense superou o Bahia por 2 a 0, neste domingo (12), em amistoso realizado no Maracanã. Hulk, de pênalti, e Germán Cano foram os responsáveis pelos gols da vitória, já no segundo tempo. O duelo também marcou a reestreia de Thiago Silva, que retornou ao Tricolor recentemente.
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O jogo
Os primeiros minutos foram de pura lentidão, sem praticamente nenhum lance de perigo para ambos os lados. Nestor até teve oportunidade, mas finalizou fraco, nas mãos de Fábio. O marasmo seguiu por um bom tempo. Mais para a reta final, Savarino achou John Kennedy cara a cara. O atacante bateu em cima de Ronaldo e desperdiçou a chance de abrir o placar.
Pouco depois, Guga recuou para Fábio, que se complicou com a pressão rival e viu a bola sair em escanteio. No cruzamento, Erick aproveitou a sobra após cabeçada de Acevedo e balançou a rede. O árbitro, porém, viu uma infração antes de a bola entrar, apitou e invalidou o gol. Na sequência, Nestor obrigou Fábio a trabalhar, em batida de falta.
Na volta do intervalo, Luis Zubeldía e Rogério Ceni fizeram várias mudanças. Mesmo com fôlego renovado, o Tricolor e o Esquadrão de Aço mantiveram a intensidade baixa. Aos 18 minutos, Samuel Xavier foi derrubado por Luiz Gustavo na área e o juiz, sem hesitar, assinalou o pênalti. Na cobrança, Hulk deslocou o goleiro e marcou pela primeira vez com a camisa do Fluminense.
Em seguida, Thiago Silva substituiu Renê e completou a festa da torcida. O amistoso selou a reestreia do zagueiro, que retornou ao clube recentemente. Aos 40, Samuel Xavier foi no fundo e tocou para Germán Cano fazer o segundo e matar a partida.
Agenda
O Fluminense voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição.
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