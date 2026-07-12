Thiago Silva será o líder da zagaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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O Dia
Rio - O Fluminense terá a reestreia de Thiago Silva no último amistoso antes da retomada da temporada. O zagueiro passou nos testes na véspera da partida e será relacionado para enfrentar o Bahia, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã.
Thiago Silva ficou fora da goleada sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1, já que se reapresentou depois dos demais jogadores do elenco. Na última semana, o zagueiro passou por observação durante os treinos no CT Carlos Castilho e foi aprovado para ser relacionado.
Não é garantido que Thiago Silva vai ser titular. É certo que o zagueiro vai receber minutos no amistoso contra o Bahia. A decisão caberá ao técnico Luis Zubeldía, que vai definir a escalação na véspera da partida. Na goleada sobre o Nova Iguaçu, Jemmes e Freytes formaram a dupla de zaga.
Por fim, existe a expectativa pelo reencontro de Thiago Silva e Hulk juntos. A dupla foi vista na seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2014. O novo camisa 7 do Fluminense teve papel importante para convencer o zagueiro a retornar para o clube neste ano.