Thiago Silva será o líder da zagaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense terá reestreia de Thiago Silva em último amistoso
Tricolor enfrenta o Bahia, neste domingo (12), no Maracanã
Fluminense terá reestreia de Thiago Silva em último amistoso
Tricolor enfrenta o Bahia, neste domingo (12), no Maracanã
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