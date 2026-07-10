Canobbio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Ele foi titular em dois dos três jogos da seleção no torneio internacional, contra Cabo Verde e Espanha. No que começou entre os reservas, diante da Arábia Saudita, foi acionado no intervalo.
O Tricolor se prepara para encarar o Bahia, domingo (12), às 16h (de Brasília), em amistoso no Maracanã. Depois, voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez de desvantagem para o Palmeiras, líder isolado da competição.
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