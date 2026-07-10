Marcos Paulo renovou o contrato até o fim de 2028Divulgação / Fluminense FC
Fluminense encaminha renovação de contrato com joia da base
Marcos Paulo atua na categoria sub-20 e ampliou o vínculo até 2028
Fluminense encaminha renovação de contrato com joia da base
Marcos Paulo atua na categoria sub-20 e ampliou o vínculo até 2028
Saiba como e quando Zubeldía vai escalar Thiago Silva no Fluminense
Zagueiro retorna ao Tricolor e é esperança de melhorar desempenho defensivo do time
Canobbio se reapresenta e retoma treinos no Fluminense
Atacante estava de férias depois de defender o Uruguai na Copa do Mundo
Cano volta a marcar após quase um ano e tenta recuperar confiança no Fluminense
Atacante argentino marcou na goleada sobre o Nova Iguaçu
Joia comemora renovação com o Fluminense: 'É um sonho de pequeno'
Novo vínculo vai até dezembro de 2029
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova novo terceiro uniforme
De acordo com o clube, ele será lançado 'em breve'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.