Marcos Paulo renovou o contrato até o fim de 2028Divulgação / Fluminense FC

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O Dia
Rio - O Fluminense encaminhou a renovação de contrato de mais uma promessa de Xerém. O Tricolor chegou a um acordo nesta sexta-feira (10) pela ampliação do vínculo com o atacante Marcos Paulo, da categoria sub-20, segundo o "ge".
O atacante, de 18 anos, recebeu sondagens nas últimas semanas, mas gostou do projeto apresentado pelo Fluminense e decidiu pela permanência. Marcos Paulo estendeu o contrato por mais dois anos. O novo acordo, que deve ser assinado na próxima semana, é válido até 2028.
Revelado pelo Fluminense, Marcos Paulo foi emprestado para o Avaí no ano passado. No clube catarinense, o atacante atuou pelo time B. No início deste ano, voltou para o Tricolor das Laranjeiras, onde já soma 16 jogos e quatro gols pela categoria sub-20.
Marcos Paulo tem participado de alguns treinos do elenco profissional, no CT Carlos Castilho. O técnico Luis Zubeldía aproveitou a paralisação no calendário por causa da Copa do Mundo para observar jovens promessas da base com mais atenção.
No amistoso contra o Nova Iguaçu, o técnico Luis Zubeldía promoveu a estreia do jovem volante Ruan Sales. Além disso, outros jovens revelados em Xerém receberam oportunidades, como o goleiro Marcelo Pitaluga, os laterais Julio Fidelis e Vagno, e os atacantes Wesley Natã e Riquelme Felipe.