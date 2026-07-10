Cano voltou a marcar pelo Fluminense após quase um anoLucas Merçon/Fluminense
Cano volta a marcar após quase um ano e tenta recuperar confiança no Fluminense
Atacante argentino marcou na goleada sobre o Nova Iguaçu
Cano volta a marcar após quase um ano e tenta recuperar confiança no Fluminense
Atacante argentino marcou na goleada sobre o Nova Iguaçu
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