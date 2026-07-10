Cano voltou a marcar pelo Fluminense após quase um anoLucas Merçon/Fluminense

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Rodrigo Souza
Rio - Após quase um ano, Germán Cano voltou a marcar pelo Fluminense. O centroavante argentino, de 38 anos, marcou na goleada sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1, na última quarta-feira (8), no Maracanã, e balançou as redes pela primeira vez na temporada. Com o futuro indefinido, o camisa 14 tenta reconquistar o espaço em meio a boa fase de John Kennedy e a chegada de Hulk.
O último gol de Germán Cano havia acontecido contra o Botafogo, no dia 28 de setembro, pelo Brasileirão do ano passado. Desde então, o argentino sofreu com jejum de gols. A sequência de problemas físicos também contribuiu para o centroavante perder espaço com o técnico Luis Zubeldía. No início deste ano, passou por uma artroscopia no joelho para corrigir o problema.
Em junho, Germán Cano descartou a aposentadoria e garantiu a permanência no Fluminense até o fim do contrato, em dezembro deste ano. Não há conversas em andamento sobre a renovação. Na temporada, o camisa 14 soma apenas sete jogos oficiais e nenhuma participação em gols. No amistoso contra o Nova Iguaçu, o argentino entrou no segundo tempo e balançou as redes.
Contratado em 2022, Germán Cano foi o grande protagonista da conquista do título da Libertadores de 2023, quando foi o artilheiro com 13 gols, inclusive marcando na final contra o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã. Ao todo, ele soma 112 gols e 12 assistências em 231 jogos, além dos títulos da Recopa de 2024 e do bicampeonato carioca de 2022 e 2023.