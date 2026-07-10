Thiago Silva já treina com os companheiros de FluminenseLucas Merçon/Fluminense

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Hugo Perruso
A torcida do Fluminense vive a expectativa pelo retorno de Thiago Silva ao time para tentar resolver os problemas da defesa. Mas o técnico Luis Zubeldía prega cautela no aproveitamento do jogador de 41 anos, que só jogará quando estiver nas melhores condições físicas, podendo atuar pelos dois lados da zaga.
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Historicamente, o lado direito é a posição preferida e deve ser a tendência. Mas o técnico Luis Zubeldía deixou em aberta a possibilidade de o zagueiro atuar pela esquerda, a depender do companheiro de zaga.
"Tudo é possível. Temos jogadores que conseguem se adaptar a qualquer situação que a gente precisar. Quando contratamos cada jogador, a ideia já era essa. Que ele pudesse ser utilizado em mais de uma posição e ser uma solução tanto para um lado quanto para o outro, no caso dos zagueiros. Então isso está nos nossos planos", explicou.
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Neste cenário, o companheiro de zaga de Thiago Silva pode ser tanto Freytes quanto Jemmes. O argentino já joga pela esquerda, mesma posição do brasileiro no Mirassol, mas que nesta temporada pelo Fluminense passou para a direita.
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Quando Thiago Silva de jogar no Fluminense

Em relação à reestreia de Thiago Silva, existe até a expectativa de que possa estar em campo no amistoso com o Bahia, mas por poucos minutos. A tendência é que ele seja titular no segundo jogo do retorno ao Brasileirão, contra o Grêmio, em 26 de julho, em Porto Alegre.
"Depende das sensações, das cargas nos trabalhos técnicos táticos que ele vai tendo daqui até sábado. Pode ser uma opção, mas vamos no ritmo do jogador e sem tanta pressa, porque o jogo com o Bragantino ele não pode jogar. Então temos mais tempo de preparação", explicou Zubeldía.