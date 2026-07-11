Ruan Sales estreou como profissional no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Rio - O Fluminense aproveitou a pausa no calendário do futebol brasileiro para fortalecer a preparação para o segundo semestre da temporada. O técnico Luis Zubeldía tem aproveitado o período para adaptar reforços e observar jovens promessas da base que buscam mais espaço no time principal.
No amistoso contra o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (8), o técnico Luis Zubeldía deu chance para os jovens da base. O treinador promoveu a estreia do volante Ruan Sales e também deu minutos para outras promessas que já haviam atuado profissionalmente e ainda buscam mais espaço.
Entre os jogadores que já fazem parte do elenco profissional, o principal destaque foi o atacante Riquelme Felipe, que participou diretamente de dois gols. Além dele, também jogaram o goleiro Marcelo Pitaluga, os laterais Julio Fidelis e Vagno, e o atacante Wesley Natã.
Por fim, o técnico Luis Zubeldía tem aproveitado o período para adaptar os reforços. A novidade de maior impacto é o atacante Hulk, que foi titular ao lado de Serna e Savarino. O camisa 7 teve boa participação na construção das jogadas e perdeu duas chances claras.
O Fluminense vive a expectativa pela reestreia de Thiago Silva. O zagueiro, que retornou após seis meses no Porto, de Portugal, pode voltar a vestir a armadura tricolor diante do Bahia, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, no último amistoso de preparação.