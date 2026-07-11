Ruan Sales estreou como profissional no FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense aproveita amistosos para fazer testes e observar promessas
Ruan Sales foi a principal novidade na goleada sobre o Nova Iguaçu
Fluminense aproveita amistosos para fazer testes e observar promessas
Ruan Sales foi a principal novidade na goleada sobre o Nova Iguaçu
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