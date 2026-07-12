Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 12/07/2026 14:35

O Fluminense é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o líder Palmeiras.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio e Marcelo Pitaluga;

. Defensores: Freytes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Júlio Fidelis, Millán, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva;

. Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;

. Atacantes: Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.