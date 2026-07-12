Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o amistoso contra o Bahia, neste domingo (12). A grande novidade é Thiago Silva, que retornou ao clube recentemente e estará à disposição de Luís Zubeldía pela primeira vez. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor já enfrentou São Cristóvão (5 a 0) e Nova Iguaçu (6 a 1). A equipe volta a campo oficialmente na sexta-feira (17), diante do Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o líder Palmeiras.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio e Marcelo Pitaluga;
. Defensores: Freytes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Júlio Fidelis, Millán, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva;
. Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.