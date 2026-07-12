Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Bahia, no Maracanã - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Bahia, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 12/07/2026 18:38





“Sou um cara privilegiado por fazer o que faço, trabalho com o que mais amo na vida. Jogar no meu time de coração pela terceira vez na carreira foi algo que não programei. A decisão nunca é nossa. Acho que papai do céu reprogramou a rota para que minha última dança fosse com essa camisa”, disse o jogador, em entrevista logo após o confronto.



“Espero que, com isso, possamos conquistar alguns objetivos nesta temporada. Tenho certeza de que será um ano vitorioso”, complementou. Rio - De volta ao Fluminense , Thiago Silva entrou em campo na segunda etapa na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia , neste domingo (12), em amistoso realizado no Maracanã. O zagueiro valorizou o retorno ao Tricolor e revelou o que espera para a sequência da temporada.“Sou um cara privilegiado por fazer o que faço, trabalho com o que mais amo na vida. Jogar no meu time de coração pela terceira vez na carreira foi algo que não programei. A decisão nunca é nossa. Acho que papai do céu reprogramou a rota para que minha última dança fosse com essa camisa”, disse o jogador, em entrevista logo após o confronto.“Espero que, com isso, possamos conquistar alguns objetivos nesta temporada. Tenho certeza de que será um ano vitorioso”, complementou.

O camisa 3 comentou se reassumirá a faixa de capitão. Quando foi chamado por Luis Zubeldía, Fábio tentou dar a braçadeira ao defensor, mas ele não aceitou e preferiu deixar com o goleiro.



“Para mim, (a braçadeira de capitão) é o menos importante de tudo. O gesto respeitoso do Fábio foi grande. Tive a minha saída inesperada, alguns outros jogadores ocuparam o espaço de líder. Já tive alguns problemas com a faixa de capitão na minha carreira, não quero voltar a repetir”, explicou.



“Se acharem que devo usar, vou usar, mas mesmo sem a faixa me sinto um líder. Acho que até por isso o clube apostou em mim mais uma vez”, finalizou Thiago Silva.



O Fluminense voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição.