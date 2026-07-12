Luis Zubeldía em entrevista coletiva depois de Fluminense x Bahia - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em entrevista coletiva depois de Fluminense x BahiaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 12/07/2026 19:52 | Atualizado 12/07/2026 19:59

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“O mais importante nesta etapa é cumprir o planejamento de minutagem para cada jogador. Sempre tem alguns com menos minutos que outros, mas dada a quantidade de jogadores que temos, cumprimos em grande parte o planejado. Perdemos cinco ou seis dias de preparação, tivemos que nos reorganizar em cima disso para poder cumprir com os testes de amistosos”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.



“A prioridade era a carga de minutos, mas também a adaptação de Hulk e os minutos de Thiago Silva. O restante já vinha jogando. Estamos em um bom caminho. Temos mais duas semanas para encarar os dois jogos do Brasileirão, contra Bragantino e Grêmio, para seguir ganhando minutos de preparação em todas as partes. Teremos algumas sessões até as partidas”, completou. “O mais importante nesta etapa é cumprir o planejamento de minutagem para cada jogador. Sempre tem alguns com menos minutos que outros, mas dada a quantidade de jogadores que temos, cumprimos em grande parte o planejado. Perdemos cinco ou seis dias de preparação, tivemos que nos reorganizar em cima disso para poder cumprir com os testes de amistosos”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.“A prioridade era a carga de minutos, mas também a adaptação de Hulk e os minutos de Thiago Silva. O restante já vinha jogando. Estamos em um bom caminho. Temos mais duas semanas para encarar os dois jogos do Brasileirão, contra Bragantino e Grêmio, para seguir ganhando minutos de preparação em todas as partes. Teremos algumas sessões até as partidas”, completou.

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O Fluminense voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição. O Fluminense voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição.

Outras respostas de Luis Zubeldía



. Como usar Hulk?: “Tudo é possível. É uma opção (Hulk com John Kennedy), todas as opções parecem complementares. As incorporações foram por isso, porque podem se complementar. O tempo dirá quem se pode complementar melhor, sem perder o bom que vínhamos fazendo. Sempre faltam coisas para melhorar, mas independentemente de quem jogue, é importante não perder a forma que jogamos há oito meses”.



. Minutagem: “Os minutos dos jogadores estavam planejados. Avisei aos jogadores individualmente cada minutagem há uns dias. Temos que seguir trabalhando e crescendo para o começo do Brasileirão. Tomara que estejamos em um bom nível”.

. Alguma competição é prioridade?: “O mais importante é seguir desafio a desafio. Temos que estar focados no Brasileirão para chegarmos prontos na Libertadores e na Copa do Brasil. Objetivo a objetivo. Se tivermos a capacidade de irmos avançando, iremos analisar isso lá na frente. O calendário tem que ser avaliado... podemos jogar dois ou três jogos com os mesmos jogadores, mas já fui obrigado a mexer no terceiro ou quarto jogo seguido a cada três dias. Em agosto, já será assim. Temos jogos até lá contra Bragantino e Grêmio, queremos ganhar. Depois, faremos a estratégia jogo a jogo. O mais saudável é focar no Bragantino, depois no Grêmio”.

. Chegada de reforços: “Todas as pessoas aqui no clube sabem que estamos abertos a alguma oportunidade no mercado de transferências. Todos os jogadores que possam ajudar a equipe. Em alguns setores, talvez há sobreposição de jogadores, como podem pensar sobre o nosso ataque. Mas prefiro, nesse aspecto, ter mais opções do que faltar. Se aparecer alguma oportunidade, vamos analisar”.

. Alisson e Arana: “Fizeram trabalho à parte. Acredito que na terça-feira voltam ao treino”.