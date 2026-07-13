Luis Zubeldía em entrevista coletiva depois de Fluminense x Bahia - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em entrevista coletiva depois de Fluminense x BahiaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 13/07/2026 16:18

Luis Zubeldía, que admite querer mais nomes no elenco.

Fluminense contratou Hulk e Thiago Silva para o segundo semestre e ainda avalia novas chegadas. Entretanto com o dinheiro curto, a chegada de mais reforços depende principalmente de oportunidades de mercado, mas também de uma avaliação de

Ainda assim, o técnico do Tricolor apontou uma condição para a chegada de mais algum jogador: que não seja apenas para compor elenco.



"Seguimos abertos para aproveitar alguma oportunidade pontual de mercado que possa enriquecer o elenco e a equipe. Todo jogador que puder dar uma contribuição ao time será analisado. Eu prefiro ter mais opções do que menos", disse Zubeldía, complementando:



"Mas o principal ponto será o nível desse jogador. Se entendermos que ele não é superior ao que já temos ou que não vai potencializar o elenco, a contratação não fará sentido".



Entre as posições mais carentes do elenco, o meio de campo ainda pode receber algum reforço, especialmente após a venda de Facundo Bernal ao Real Betis, da Espanha. Até porque Zubeldia gosta de ter ao menos dois reservas para cada posição para ter variações, e atualmente conta com Nonato, Alisson e Otávio, com Martinelli e Hércules como titulares.



Já as chegadas de Hulk e Thiago Silva diminuem a busca por mais um zagueiro e um atacante para jogar mais centralizado, apesar de ainda haver interesse em um ponta de mais velocidade e profundidade.



Quando o Fluminense joga



Após vencer os dois amistosos disputados contra Nova Iguaçu (6 a 1) e Bahia (2 a 0), o Fluminense volta a campo na sexta-feira (17), no retorno do Brasileirão. O adversário no Maracanã é o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília).



Em terceiro lugar na tabela, com 31 pontos, o Tricolor está a 10 do líder Palmeiras e tenta acabar com a sequência irregular. Nas últimas cinco rodadas disputadas antes da parada para a Copa do Mundo, venceu apenas uma vez e somou cinco pontos dos 15 possíveis.