Hulk comemora gol marcado pelo Fluminense sobre o Bahia, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC
“Muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Um momento especial que vou guardar com muito carinho. Agradeço a Deus, à minha família por estar sempre do meu lado, aos meus companheiros pela parceria e à torcida tricolor pela forma como me recebeu desde o primeiro dia”, iniciou o jogador, em publicação nas redes sociais.
“Vou continuar trabalhando muito para retribuir todo esse carinho e essa confiança, dando sempre o meu melhor dentro de campo. Vamos juntos”, completou.
Com Hulk à disposição, o Fluminense voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado da competição.
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