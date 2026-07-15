Freytes em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Freytes em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 15/07/2026 10:18

Rio — O futuro de Freytes no Fluminense passa por um momento de incertezas: o zagueiro pode perder espaço pela concorrência com Jemmes, após a chegada de Thiago Silva. Com isso, e em meio às críticas da torcida contra o atleta, o Tricolor aguarda propostas pelo argentino, de acordo com o 'Lance!'.



No fim de 2025, o defensor chegou a receber proposta do Bologna, da Itália, por 5 milhões de euros, recusada pelo Fluminense. Agora, a equipe carioca entende que o jogador se valorizou mais e espera pedidos em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões).

Apesar do risco de saída, Freytes, canhoto, ainda pode ser o titular ao lado de Thiago Silva, que é destro. O técnico Luis Zubeldía também já falou da possibilidade de utilizá-lo de lateral-esquerdo, posição em que o atleta atuou em parte do amistoso contra o Bahia, no último domingo (12).



O argentino de 26 anos foi contratado pelo Fluminense em janeiro de 2025. Ele teve seu melhor momento na Copa do Mundo de Clubes, quando chegou a ser elogiado pelo ex-jogador e ídolo italiano Marco Materazzi como um dos grandes destaques defensivos do torneio. Apesar disso, é alvo de críticas constantes da torcida ao longo de sua passagem por falhas durante os jogos.

O Tricolor volta a campo pelo Brasileirão nesta sexta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã.