Rodrigo Castillo e Guilherme Arana participando de dinâmica - Reprodução/X @FluminenseFC

Rodrigo Castillo e Guilherme Arana participando de dinâmicaReprodução/X @FluminenseFC

Publicado 15/07/2026 14:37

Rio - Durante as atividades de treino da manhã desta quarta-feira (15), no CT Carlos Castilho, os jogadores do Fluminense deram sua opinião sobre a semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra. A maioria dos brasileiros apontou os europeus, enquanto os gringos, creem na classificação dos sul-americanos.

No elenco do Fluminense há quatro jogadores nascidos na Argentina. O zagueiro Juan Freytes, o meia Lucho Acosta e os atacante Germán Cano e Rodrigo Castillo. Eles apareceram nas redes sociais celebrando a vitória nas oitavas de final sobre o Egito por 3 a 2. Além deles, Jefferson Savarino e Yeferson Soltedo, nascidos na Venezuela, Julián Millán e Kevin Serna, nascidos na Colômbia, e Agustín Canobbio, que defendeu o Uruguai na Copa, e está de férias, não nasceram no Brasil.

VEJA OS PALPITES

Quem avança na semifinal?



Kevin Serna mandou vocês deixarem seus palpites nos comentários! pic.twitter.com/iO2p3rWM5k — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 15, 2026

O Fluminense retorna a campo, na sexta-feira (17), para enfrentar o Bragantino, no Maracanã, em jogo válido pelo Brasileirão. A partida marca a volta da Série A, depois da paralisação por conta da disputa da Copa do Mundo.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato