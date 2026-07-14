Guilherme Arana em treino no FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
O jogador sofreu uma pancada na última semana e, apesar de não ter apresentado lesão, ficou de fora dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, além das atividades com o grupo. O Tricolor venceu os dois jogos: 6 a 1 e 1 a 0, respectivamente.
Nos amistosos, quem atuou na lateral esquerda foi Renê, principal concorrente de Arana no setor. Na temporada, o camisa 13 disputou 28 partidas, sendo 19 como titular, com dois gols e uma assistência.
A partida entre Fluminense e Bragantino será às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a terceira colocação na tabela, com 31 pontos, e segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores.
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