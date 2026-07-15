Em 2026, John Kennedy soma 14 gols e duas assistências em 35 jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Em 2026, John Kennedy soma 14 gols e duas assistências em 35 jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 15/07/2026 13:21

Rio - Atacante do Fluminense , John Kennedy está na mira da Lazio. O clube italiano já entrou em contato para entender a situação do jogador e, quem sabe, avançar com uma proposta. As informações são do jornalista Gianluca Di Marzio, da ‘Sky Sports’.

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O centroavante é peça fundamental na escalação e vive boa fase sob o comando de Luis Zubeldía. Nesta temporada, soma 14 gols e duas assistências em 35 jogos, 27 como titular.

A tendência é que o Tricolor não facilite as negociações, já que conta com o atleta para a sequência da temporada. Ele tem vínculo com o clube até dezembro de 2027.

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Em meio ao interesse da Lazio, John Kennedy se prepara para encarar o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado.