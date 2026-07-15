Em 2026, John Kennedy soma 14 gols e duas assistências em 35 jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
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