Thiago Silva em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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Pedro Logato
Rio - De volta ao Fluminense depois de seis meses atuando no Porto, Thiago Silva, de 41 anos, deve viver nos próximos meses os últimos momentos da sua carreira. O zagueiro está confiante que o final de 2026 reserva algo positivo para ele e para o Tricolor.
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"Tenho certeza de que a minha volta não é por acaso. É algo grandioso que está para acontecer. Espero que eu possa estar à altura de todo esse carinho, fazendo tudo dentro de campo como deve ser feito para retribuir. Só tenho essa maneira", disse em entrevista à "Flu TV".
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O Fluminense está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, o Tricolor ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
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Em duas passagens pelo Fluminense, Thiago Silva conquistou um título da Copa do Brasil em 2007 e foi vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. 