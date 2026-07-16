Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Thiago Silva em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/07/2026 17:10

Rio - De volta ao Fluminense depois de seis meses atuando no Porto, Thiago Silva, de 41 anos, deve viver nos próximos meses os últimos momentos da sua carreira. O zagueiro está confiante que o final de 2026 reserva algo positivo para ele e para o Tricolor.

"Tenho certeza de que a minha volta não é por acaso. É algo grandioso que está para acontecer. Espero que eu possa estar à altura de todo esse carinho, fazendo tudo dentro de campo como deve ser feito para retribuir. Só tenho essa maneira", disse em entrevista à "Flu TV".

O Fluminense está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, o Tricolor ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Em duas passagens pelo Fluminense, Thiago Silva conquistou um título da Copa do Brasil em 2007 e foi vice-campeão da Libertadores no ano seguinte.