Impedimento semiautomático será implementado no Brasileirão de 2026Divulgação / Fifa
CBF fará novo teste de impedimento semiautomático em jogo do Fluminense
Tecnologia será utilizada de forma off-line e não vai interferir nas decisões do VAR
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