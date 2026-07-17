Impedimento semiautomático será implementado no Brasileirão de 2026 - Divulgação / Fifa

Impedimento semiautomático será implementado no Brasileirão de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 17/07/2026 17:00 | Atualizado 17/07/2026 17:17

Rio - A CBF fará um novo teste da tecnologia de impedimento semiautomático em três jogos do Brasileirão nesta sexta-feira (17). O teste acontecerá em Fluminense x Bragantino, no Maracanã, e também será realizado nos confrontos entre Bahia x Chapecoense, na Fonte Nova, e Mirassol x Grêmio, no Maião.

O teste será feito de forma off-line e não terá qualquer interferência na arbitragem das partidas. Ou seja, as continuarão sendo tomadas normalmente pelo VAR. A CBF pretende implementar a tecnologia ainda nesta edição do Brasileirão e, por isso, tem realizados testes, incluindo em jogos das categorias de base.

No jogo entre Fluminense e Bragantino, não haverá profissionais operando o sistema na sala do VAR do Maracanã. Apenas as imagens e os sinais da partida serão captados pelos equipamentos instalados no estádio, enquanto o monitoramento será realizado no prédio anexo da CBF, na Barra da Tijuca.

Não há prazo para o início da operação no Brasileirão, mas o processo já está em fase final. A CBF bancou a instalação do sistema em 19 estádios utilizados pelos 20 clubes da Série A (Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã). A entidade também exigirá que os jogos sejam realizados somente nestes estádios.

Por causa dessa regra, o Palmeiras decidiu bancar a instalação na Arena Barueri. O Alviverde costuma utilizar o estádio quando o Nubank Parque fica indisponível por causa de eventos musicais. Já o São Paulo, que tem utilizado o Brinco de Ouro pela mesma razão, terá que encontrar outra solução.

O SAOT (Tecnologia Semiautomática de Impedimento) funciona como um suporte ao VAR. O sistema utiliza câmeras para rastrear a posição dos jogadores e da bola, permitindo identificar com precisão o momento exato do passe e a posição dos atletas para determinar um impedimento em questão de segundos.

