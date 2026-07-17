Zubeldía em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/07/2026 07:38

Rio — O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (17), às 20h, no Maracanã, para enfrentar o Red Bull Bragantino, na 19ª rodada do torneio. Após vitórias em amistosos contra o Bahia e o Nova Iguaçu na intertemporada, o Tricolor, terceiro colocado na competição, busca os três pontos em casa para tentar diminuir a diferença do líder Palmeiras.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Tricolor

O técnico Luis Zubeldía deve escalar Hulk como titular, enquanto Thiago Silva, outro reforços do meio do ano, ainda não tem condições de jogo. O lateral Samuel Xavier está suspenso, e portanto, Guga deve assumir a posição. Já Matheus Reis ainda se recupera de uma lesão no joelho.



Com isso, a escalação do Fluminense deve ser: Fábio; Guga, Jemmes (Millán), Freytes e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk.

Provável escalação do Red Bull Bragantino

O treinador Vágner Mancini terá uma série de desfalques para o confronto contra o Fluminense: Juninho Capixaba está suspenso e Vanderlan, Gabriel e Davi Gomes estão lesionados. O paraguaio Isidro Pitta ganhou alguns dias de férias após voltar da Copa do Mundo.

A escalação deve ser: Volpi; Agustin Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)