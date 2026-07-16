John Kennedy (E) em treino do Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

John Kennedy (E) em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/07/2026 11:40

Rio - O interesse da Lazio na contratação de John Kennedy mexeu com o atacante. De acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, o camisa 9 vê com bons olhos uma transferência para o clube italiano neste momento. Apesar disso, não irá pressionar o Fluminense.

Revelado em Xerém, John Kennedy vive seu momento mais regular desde que se profissionalizou pelo Fluminense em 2020. Com uma dívida de gratidão com o Tricolor, pela paciência que teve com ele, o jovem, de 24 anos, não irá forçar uma saída.

A equipe italiana apresentou uma oferta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) para contratar John Kennedy. No entanto, o Fluminense considera o valor abaixo do esperado e pede aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) para negociar o atacante.

John Kennedy é o grande destaque do Fluminense na temporada. Ele entrou em campo em 34 partidas e anotou 14 gols, além de ter dado quatro assistências. O camisa 9 tem contrato até o fim do ano que vem.