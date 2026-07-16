Vitor Eudes em atividade no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Vitor Eudes em atividade no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/07/2026 18:30

Rio - Vitor Eudes está de volta ao Fluminense. Recuperado de uma meningoencefalite, o goleiro voltou a treinar nesta quinta-feira (16), no CT Carlos Castilho. O jogador iniciou um trabalho de recondicionamento físico de forma gradativa e o processo de volta às atividades em campo será feita com cautela.

O goleiro, de 27 anos, foi internado após contrair uma meningoencefalite viral, não contagiosa, no fim de junho. Vitor Eudes se reapresentou junto com o elenco no dia 22, mas foi afastado poucos dias depois após os exames detectarem a doença. O jogador foi internado e ficou afastado por três semanas.

A meningoencefalite é uma inflamação que afeta tanto as meninges (membranas que revestem o cérebro e a medula) quanto o próprio tecido cerebral. Quando a causa é viral, a infecção geralmente decorre de vírus como dengue, zika ou influenza. Os sintomas incluem febre alta, mal-estar e dores musculares.

Contratado em dezembro de 2022, Vitor Eudes é reserva de Fábio. Revelado no Cruzeiro, o goleiro já teve passagem pelo Marítimo, de Portugal. O jogador soma 13 jogos pelo Fluminense, sendo dois em 2026. Ele tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2027.