Vitor Eudes em atividade no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Vitor Eudes se reapresenta ao Fluminense após período internado
Goleiro se recuperou de uma meningoencefalite
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