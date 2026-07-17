Agustín Canobbio, que defendeu a seleção uruguaia na Copa do Mundo, também aparece na lista. Por outro lado, Thiago Silva (ainda não está regularizado) e Samuel Xavier (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) estão fora.
Outra ausência é Paulo Henrique Ganso. O Tricolor não explicou o motivo, mas em 26 de maio havia anunciado que ele não seria relacionado para os dois últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo. Isso porque o jogador havia informado sobre o interesse de outro clube em sua contratação. O meia já disputou 12 partidas pelo Flu no Campeonato Brasileiro.
Já o goleiro Vitor Eudes, que havia sido internado por causa do diagnóstico de meningoencefalite viral, se reapresentou na quinta-feira (16) e está com a preparação física física. O atacante Matheus Reis se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e segue no departamento médico.
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