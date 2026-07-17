Hulk entrou em campo pelo Fluminense no amistoso contra o Nova Iguaçu, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk entrou em campo pelo Fluminense no amistoso contra o Nova Iguaçu, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/07/2026 15:46 | Atualizado 17/07/2026 15:46

Agustín Canobbio, que defendeu a seleção uruguaia na Copa do Mundo, também aparece na lista. Por outro lado, Thiago Silva (ainda não está regularizado) e Samuel Xavier (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) estão fora.

Outra ausência é Paulo Henrique Ganso. O Tricolor não explicou o motivo, mas em 26 de maio havia anunciado que ele não seria relacionado para os dois últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo. Isso porque o jogador havia informado sobre o interesse de outro clube em sua contratação. O meia já disputou 12 partidas pelo Flu no Campeonato Brasileiro.

Já o goleiro Vitor Eudes, que havia sido internado por causa do diagnóstico de meningoencefalite viral, se reapresentou na quinta-feira (16) e está com a preparação física física. O atacante Matheus Reis se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e segue no departamento médico.

Veja os relacionados

GOLEIROS: Fábio, Gustavo Felix e Marcelo Pitaluga;

DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Jemmes, Júlio Fidelis, Millán e Renê;

MEIO-CAMPISTAS: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e Otávio;

ATACANTES: Agustín Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.

Fluminense e Red Bull Bragantino vão medir forças nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.