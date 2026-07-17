Entrevista coletiva de Zubeldía após o empate do Fluminense com o Bragantino - Lucas Merçon / Fluminense FC

Entrevista coletiva de Zubeldía após o empate do Fluminense com o BragantinoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/07/2026 23:39

Rio - O empate do Fluminense com o Bragantino em 1 a 1 no Maracanã, nesta sexta-feira (17), pela 19ª rodada do Brasileirão contou com uma novidade no ataque. O treinador decidiu escalar Hulk como titular e explicou a decisão durante entrevista coletiva após a partida. John Kennedy, outra opção para estar nos 11 iniciais, iniciou no banco, entrou no segundo tempo, mas foi expulso.

"É uma posição que tenho bons jogadores e consideramos que o melhor era começar com Hulk nessa posição. E tinha John como uma troca muito importante, ele já sabe o que é entrar no Maracanã, já fez isso muito bem. Então, estava convencido que tinha que começar com Hulk e John ser como alternativa mais do que importante. Assim como em outro momento começará John".

O técnico, aliás, fez elogios a Hulk, um dos reforços do time para a sequência da temporada. O atacante estreou no amistoso com o Nova Iguaçu e também participou da partida diante do Bahia. Porém, o 1 a 1 com o Bragantino foi o primeiro jogo oficial do atleta pelo Fluminense.

"Antes de tudo, o Hulk é um jogador com gol, é um jogador que tem gol. Nos últimos quatro, cinco anos seus gols estão por cima de suas atuações e seu posicionamento. É um jogador que faz muitos gols na temporada. Hoje, independentemente da posição, teve cinco ou seis situações importantes para converter. Algumas, entendendo que foram situações dele particularmente, com chutes de meia distância, outras um pouco mais perto da área".

Na partida desta noite, o Red Bull Bragantino saiu na frente após uma jogada de transição rápida que terminou com a finalização de cabeça de Eduardo Sasha. Na etapa complementar, Sant'Anna foi expulso e deixou o Massa Bruta com um a menos.

Já na reta final, uma confusão terminou com as expulsões de John Kennedy e Fabinho. O Flu, portanto, continuou em superioridade numérica. No apagar das luzes, Ignácio deixou tudo igual.

"Eu creio que tivemos muitas situações. Poderíamos ter mais? Sim. Eles fizeram algo bom, são rápidos, têm jogadores jovens. Bragantino geralmente elege um perfil de jogador atlético, que é dinâmico, rápidos. Exemplo é o gol, que fizeram em transição. Fecha-se bem e sai em contra-ataque, assim fizeram o gol e assim foi a primeira situação que eles tiveram".