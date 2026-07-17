O ex-jogador da selecão brasileira Ronaldinho GauchoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - Ronaldinho Gaúcho foi só elogios ao falar de Rodri, um dos destaques da seleção espanhola. No programa 'Rolê com o Bruxo', da TV Globo, ele citou que o volante faz o time jogar e que dificilmente erra passes.
"Rodri, que dá uma base fora do normal. Para mim, um dos melhores dessa posição no mundo. Cara que gosto de ver jogar, que faz o time jogar, que dificilmente erra passe, joga para frente", disse o pentacampeão.
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A Espanha é uma das finalistas da Copa do Mundo de 2026. A Fúria, que conquistou o torneio apenas uma vez, em 2010, tentará superar Argentina, atual campeã, para se tornar bicampeã mundial.
A decisão acontecerá no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Albiceleste, por sua vez, tem três títulos e buscará ser tetracampeã do mundo.