O ex-jogador da selecão brasileira Ronaldinho GauchoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Ronaldinho Gaúcho exalta jogador da seleção espanhola
Ele não poupou elogios ao falar de Rodri
Ronaldinho Gaúcho exalta jogador da seleção espanhola
Ele não poupou elogios ao falar de Rodri
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