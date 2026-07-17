Rayan Cherki lamenta eliminação da França para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Rayan Cherki lamenta eliminação da França para a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/07/2026 17:25

Estados Unidos - Meia-atacante da França, Rayan Cherki aproveitou a viagem para Miami, onde a seleção enfrentará a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, para se pronunciar sobre a eliminação nas semifinais. O craque de 22 anos lamentou a derrota para a Espanha , mas prometeu: "Voltaremos mais fortes".

O vídeo foi postado no perfil oficial da seleção francesa no Instagram. Nele, diretamente do avião, Cherki se mostrou desapontado pelo rumo que a campanha da França tomou, mas seguiu otimista: "Não vamos nos abandonar". Além disso, agradeceu pelo suporte dos profissionais do hotel de Boston, que serviu de base para a seleção durante o torneio.

Por fim, o meia deixou recado aos torcedores franceses: "Não se esqueçam, nós voltaremos e voltaremos mais fortes. E nós voltaremos, sobretudo, para reunir todo mundo. Porque durante a Copa do Mundo, nós sentimos que toda a França foi solidária, e isso é incrível".

Rayan Cherki foi um "reserva de luxo" para Didier Deschamps durante o torneio. O craque do Manchester City não foi titular em nenhuma das sete partidas, e acumulou 104 minutos jogados em seu primeiro Mundial. Inclusive, entrou em campo na semifinal, contra a Espanha. No entanto, não participou de gols.

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, entre França e Inglaterra, acontecerá neste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Estádio de Miami, nos Estados Unidos.

Veja a fala completa de Rayan Cherki

"Olá a todos, sou Rayan, espero que vocês estejam bem. Estamos no avião em direção a Miami, para a disputa de terceiro lugar. É difícil, mas como eu sempre disse, não vamos nos abandonar. Vamos lutar sempre por nossa pátria, para os amigos, para a família. Para aqueles que vieram de cima, para aqueles que vieram de baixo, vamos lutar sempre.

Nós saímos do hotel de Boston, foi incrível. Muito obrigado a todas as pessoas que trabalharam por nós durante todo esse período. Elas foram extraordinárias. Infelizmente, não pudemos fazer elas viverem o que nós queríamos viver, mas muito obrigado.

Mais algumas horas para ficarmos entre nós. Eu acho que vamos ter merecido um bom tempo de descanso. Não se esqueçam, nós voltaremos e voltaremos mais fortes. E nós voltaremos, sobretudo, para reunir todo mundo. Porque durante a Copa do Mundo, nós sentimos que toda a França foi solidária, e isso é incrível. E é isso que devemos ser o tempo todo. Beijos".



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza