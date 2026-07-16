Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 16/07/2026 15:20

Estados Unidos - Didier Deschamps fará sua última partida no comando da seleção francesa neste sábado (18), contra a Inglaterra, em Miami. Após 14 anos no cargo, o treinador rejeita qualquer clima de desinteresse pela medalha de bronze e cobra seriedade do elenco.

"Temos esse dever em relação a nós mesmos, ao que representa essa camisa e a todos que acompanham a França. Há muita decepção, obviamente, mas quando se veste essa camisa, qualquer jogo da nossa seleção importa. Todos os jogadores devem ter esse dever", declarou o comandante de 57 anos.

A necessidade de uma resposta rápida vem após a dolorosa eliminação na semifinal, quando os franceses foram superados pela Espanha por 2 a 0, em Dallas. Deschamps, inclusive, não escondeu a frustração com o desempenho de sua equipe.

"A decepção é à altura de nossas ambições. Temos que aceitar, não há escolha. Caímos para uma grande equipe da Espanha que elevou seu nível. E nós estivemos um pouco abaixo. Não fomos como esperávamos e como tínhamos como objetivo", completou.

Para o clássico europeu, a França terá mudanças. O zagueiro Saliba, lesionado, está fora e dá lugar a Lacroix. O jogo também vale a artilharia do torneio para Kylian Mbappé, que soma os mesmos oito gols do finalista argentino Lionel Messi.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Pedro Logato