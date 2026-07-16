Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesaFranck Fife / AFP
Deschamps vê terceiro lugar como 'dever' em adeus à seleção francesa
Após 14 anos no comando, treinador faz sua última partida pela França neste sábado (18)
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