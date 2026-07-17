Messi dá banho no bebê Lamine Yamal em 2007 - Reprodução / Sport

Messi dá banho no bebê Lamine Yamal em 2007Reprodução / Sport

Publicado 17/07/2026 23:04 | Atualizado 17/07/2026 23:07

A imagem que viralizou em que Lionel Messi dá um banho no ainda bebê Lamine Yamal esteve em pauta na entrevista que o camisa 10 da Argentina concedeu em evento da Fifa nesta sexta-feira (17), dois dias antes da final da Copa do Mundo de 2026. O atacante rasgou elogios ao jogador espanhol e citou que a foto "é uma loucura".

"É uma das referências mundiais com 19 anos, tem toda a carreira pela frente, tem uma grande oportunidade de conseguir algo histórico. Nós tentaremos dar o máximo para que não seja desta vez. Essa foto é um loucura. Fizemos essa foto quando ele era um bebê, e hoje nós dois vamos nos enfrentar numa Copa do Mundo. É uma loucura", disse Messi.

O encontro entre os dois aconteceu em 2007 e surgiu por causa da FC Barcelona Foundation. Em parceria com o jornal Sport, um calendário anual era impresso para arrecadar fundos para o UNICEF e também para o trabalho beneficente da fundação.

A família de Lamine Yamal ganhou um concurso para participar. E quis o destino que o bebê, hoje um dos grandes nomes da Espanha e do Barcelona, estivesse em fotos junto com Lionel Messi.

A final da Copa do Mundo de 2026 acontecerá no próximo domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Argentina quer conquistar a quarta estrela, enquanto a Espanha busca o segundo título.