Vozinha, grande destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do MundoPatricia de Melo Moreira / AFP

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Bernardo Fonseca
Estados Unidos - Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil apareceu apenas na 16ª colocação em um ranking das seleções participantes elaborado pelo jornal "The Athletic", do New York Times. A equipe de Carlo Ancelotti ficou uma posição atrás de Cabo Verde, estreante e uma das surpresas do torneio.
Na análise da publicação, a campanha brasileira foi marcada pela derrota "passiva" para a Noruega nas quartas de final. O jornal destacou que a Seleção chegará à próxima edição do Mundial com 28 anos sem conquistar o título, configurando o maior jejum de sua história.
Além do desempenho coletivo, o veículo também citou Neymar. O atacante foi lembrado por provocar o goleiro norueguês Orjan Nyland ao cobrar um pênalti no fim da partida, discutir com Martin Odegaard e deixar o gramado chorando.
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Se o Brasil foi alvo de críticas, Cabo Verde recebeu elogios pela campanha. O jornal afirmou que a seleção africana "conquistou o coração de milhões de pessoas" ao longo da competição e destacou o empate com a Espanha na estreia, a classificação para o mata-mata e a atuação diante da Argentina, quando buscou o empate em duas oportunidades antes da eliminação.
Mesmo com a final ainda por ser disputada, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), a Espanha foi colocada no topo do ranking. Para o jornal, a seleção comandada por Luis de la Fuente mostrou ser a melhor equipe da Copa e chega à decisão diante da Argentina como favorita ao título.

Confira as seleções à frente do Brasil no ranking:

 
1 - Espanha
2 - Argentina
3 - França
4 - Inglaterra
5 - Noruega
6 - Bélgica
7 - Marrocos
8 - Suíça
9 - Paraguai
10 - México
11 - Colômbia
12 - Estados Unidos
13 - Egito
14 - Canadá
15 - Cabo Verde
16 - Brasil
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Rodrigo Souza