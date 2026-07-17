Vozinha, grande destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo - Patricia de Melo Moreira / AFP

Vozinha, grande destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do MundoPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 17/07/2026 16:29 | Atualizado 17/07/2026 17:57

Copa do Mundo, o Brasil apareceu apenas na 16ª colocação em um ranking das seleções participantes elaborado pelo jornal "The Athletic", do New York Times. A equipe de Carlo Ancelotti ficou uma posição atrás de Cabo Verde, estreante e uma das surpresas do torneio. Estados Unidos - Eliminado nas oitavas de final da, o Brasil apareceu apenas na 16ª colocação em um ranking das seleções participantes elaborado pelo jornal "The Athletic", do New York Times. A equipe de Carlo Ancelotti ficou uma posição atrás de Cabo Verde, estreante e uma das surpresas do torneio.

Na análise da publicação, a campanha brasileira foi marcada pela derrota "passiva" para a Noruega nas quartas de final. O jornal destacou que a Seleção chegará à próxima edição do Mundial com 28 anos sem conquistar o título, configurando o maior jejum de sua história.

Além do desempenho coletivo, o veículo também citou Neymar. O atacante foi lembrado por provocar o goleiro norueguês Orjan Nyland ao cobrar um pênalti no fim da partida, discutir com Martin Odegaard e deixar o gramado chorando.



Se o Brasil foi alvo de críticas, Cabo Verde recebeu elogios pela campanha. O jornal afirmou que a seleção africana "conquistou o coração de milhões de pessoas" ao longo da competição e destacou o empate com a Espanha na estreia, a classificação para o mata-mata e a atuação diante da Argentina, quando buscou o empate em duas oportunidades antes da eliminação.

Mesmo com a final ainda por ser disputada, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), a Espanha foi colocada no topo do ranking. Para o jornal, a seleção comandada por Luis de la Fuente mostrou ser a melhor equipe da Copa e chega à decisão diante da Argentina como favorita ao título.

Confira as seleções à frente do Brasil no ranking:

1 - Espanha

2 - Argentina

3 - França

4 - Inglaterra

5 - Noruega

6 - Bélgica

7 - Marrocos

8 - Suíça

9 - Paraguai

10 - México

11 - Colômbia

12 - Estados Unidos

13 - Egito

14 - Canadá

15 - Cabo Verde

16 - Brasil

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Rodrigo Souza