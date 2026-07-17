Estados Unidos - Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil apareceu apenas na 16ª colocação em um ranking das seleções participantes elaborado pelo jornal "The Athletic", do New York Times. A equipe de Carlo Ancelotti ficou uma posição atrás de Cabo Verde, estreante e uma das surpresas do torneio.
Na análise da publicação, a campanha brasileira foi marcada pela derrota "passiva" para a Noruega nas quartas de final. O jornal destacou que a Seleção chegará à próxima edição do Mundial com 28 anos sem conquistar o título, configurando o maior jejum de sua história.
Além do desempenho coletivo, o veículo também citou Neymar. O atacante foi lembrado por provocar o goleiro norueguês Orjan Nyland ao cobrar um pênalti no fim da partida, discutir com Martin Odegaard e deixar o gramado chorando.
Se o Brasil foi alvo de críticas, Cabo Verde recebeu elogios pela campanha. O jornal afirmou que a seleção africana "conquistou o coração de milhões de pessoas" ao longo da competição e destacou o empate com a Espanha na estreia, a classificação para o mata-mata e a atuação diante da Argentina, quando buscou o empate em duas oportunidades antes da eliminação.
Mesmo com a final ainda por ser disputada, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), a Espanha foi colocada no topo do ranking. Para o jornal, a seleção comandada por Luis de la Fuente mostrou ser a melhor equipe da Copa e chega à decisão diante da Argentina como favorita ao título.
Confira as seleções à frente do Brasil no ranking:
1 - Espanha 2 - Argentina 3 - França 4 - Inglaterra 5 - Noruega 6 - Bélgica 7 - Marrocos 8 - Suíça 9 - Paraguai 10 - México 11 - Colômbia 12 - Estados Unidos 13 - Egito 14 - Canadá 15 - Cabo Verde 16 - Brasil
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Rodrigo Souza
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