Embora seja reserva, Merino fez gols importantes no Mundial - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Embora seja reserva, Merino fez gols importantes no MundialWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/07/2026 15:15

Rio - Neutralizar Lionel Messi será um "desafio maiúsculo" para a Espanha na final da Copa do Mundo contra a Argentina, no próximo domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O craque argentino foi vital na vitória da Albiceleste sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal e, ao longo do torneio, do qual é artilheiro com oito gols ao lado do francês Kylian Mbappé.

"Um desafio maiúsculo, uma motivação incrível para mim e para nós. Poder jogar contra uma seleção como a Argentina, que já ganhou a Copa antes, faz com que o jogo seja ainda mais importante e estou muito feliz de poder viver este momento (...) Poder representar o país agora e ser esses mesmos jogadores para as novas gerações, para as crianças que nos assistem, é algo mágico", disse Mikel Merino.

Apesar de começar no banco, o meia foi fundamental nas vitórias sobre Portugal (1 a 0) nas oitavas de final e contra a Bélgica (2 a 1) nas quartas. O meia, de 30 anos, considerou que a final contra a Argentina, no próximo domingo, será "um jogo intenso", mas demonstrou confiança na seleção espanhola, que chegou à final pela segunda vez na história.

"Tenho uma confiança incrível em mim mesmo e nas minhas possibilidades, e toda vez que entro em campo acredito que vou poder causar um impacto na equipe. Mas honestamente, espero que qualquer um seja o herói. No final das contas, o importante é que a equipe vença (...) Acreditamos que, quanto menos tempo a bola ficar com cada um de nós, menos tempo o adversário terá para cometer faltas", afirmou.