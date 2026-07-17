Técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Técnico da seleção inglesa, Thomas TuchelJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 17/07/2026 18:00

Rio - Thomas Tuchel não deve deixar a Inglaterra. Mesmo após a eliminação frustrante para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, o trabalho do treinador alemão é bem avaliado pela Federação Inglesa de Futebol e ele deve permanecer no comando até o fim do vínculo, segundo o "The Athletic".

O contrato de Tuchel com a Inglaterra previa a possibilidade de uma rescisão de contrato amigável em caso de eliminação na fase de grupos, segunda fase ou nas oitavas de final da Copa do Mundo. Porém, o técnico alemão levou os ingleses às semifinais.

Como cumpriu o objetivo, Tuchel só sai da Inglaterra caso receba uma proposta melhor. Neste caso, ele que teria que pagar a multa. No ano passado, o treinador alemão entrou na mira do Manchester United, que acabou investindo no ex-jogador Michael Carrick.

Thomas Tuchel assumiu a Inglaterra após a saída de Gareth Southgate. Ele assinou um vínculo de 18 meses e se tornou o primeiro alemão a assumir a Inglaterra, algo que gerou críticas pela rivalidade geopolítica entre os países. O treinador também foi criticado pela convocação para a Copa do Mundo.