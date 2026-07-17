Konaté deixou o Liverpool nesta janela de transferências, para se juntar ao Real MadridDivulgação / Real Madrid

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Estados Unidos - Eliminado da Copa do Mundo com a França, o zagueiro Ibrahima Konaté lamentou a derrota para a Espanha na semifinal e respondeu às provocações do ponta Lamine Yamal. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (17), o defensor prometeu reencontrar o espanhol para uma revanche.
LEIA MAIS: Jornalista pede Bola de Ouro para espanhol, e não é Yamal e Rodri
"Estávamos muito motivados, mas não conseguimos. A Espanha simplesmente foi melhor. Se eles estão entrando em nossa cabeça? Não, não estão entrando em nossa cabeça. A gente abstrai tudo o que eles dizem", iniciou o zagueiro.
CONFIRA MAIS: Bellingham corre risco de ser desfalque na disputa pelo terceiro lugar
"E também, só um jogador falou. Não foram muitos, apenas um jogador. É algo que alimenta, que permite performar melhor. Mas esse não é o final da nossa carreira, vamos ter que nos reencontrar. Vamos ver nesse momento", completou Konaté.
LEIA TAMBÉM: Final da Copa reúne Messi e os 'pupilos' da nova geração do Barcelona
Antes mesmo da semifinal, Yamal já havia provocado a França em suas rede sociais. Depois da vitória, deu sequência às zoações ao publicar vídeo falando francês: "Pardon. Pardon (Desculpe. Desculpe)".
CONFIRA TAMBÉM: Cucurella revela que priorizou filho autista em acerto com Real Madrid
A revanche prometida por Konaté tem boas chances de acontecer com as seleções, já que as rivais se enfrentaram três vezes nos últimos três anos. No entanto, também pode se dar pelos clubes, já que o francês se transferiu para o Real Madrid e será oponente direto de Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza