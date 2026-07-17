Konaté deixou o Liverpool nesta janela de transferências, para se juntar ao Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Konaté deixou o Liverpool nesta janela de transferências, para se juntar ao Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 17/07/2026 16:04

Estados Unidos - Eliminado da Copa do Mundo com a França, o zagueiro Ibrahima Konaté lamentou a derrota para a Espanha na semifinal e respondeu às provocações do ponta Lamine Yamal. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (17), o defensor prometeu reencontrar o espanhol para uma revanche.

"Estávamos muito motivados, mas não conseguimos. A Espanha simplesmente foi melhor. Se eles estão entrando em nossa cabeça? Não, não estão entrando em nossa cabeça. A gente abstrai tudo o que eles dizem", iniciou o zagueiro.

"E também, só um jogador falou. Não foram muitos, apenas um jogador. É algo que alimenta, que permite performar melhor. Mas esse não é o final da nossa carreira, vamos ter que nos reencontrar. Vamos ver nesse momento", completou Konaté.

A revanche prometida por Konaté tem boas chances de acontecer com as seleções, já que as rivais se enfrentaram três vezes nos últimos três anos . No entanto, também pode se dar pelos clubes, já que o francês se transferiu para o Real Madrid e será oponente direto de Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza