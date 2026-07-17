Konaté deixou o Liverpool nesta janela de transferências, para se juntar ao Real MadridDivulgação / Real Madrid
Zagueiro da França promete revanche a Yamal: 'Vamos nos reencontrar'
Ibrahima Konaté foi reserva na eliminação para a Espanha
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