Pau Cubarsí, da Espanha, levou a melhor contra o francês Mbappé na semifinal da Copa - Paul Ellis / AFP

Pau Cubarsí, da Espanha, levou a melhor contra o francês Mbappé na semifinal da CopaPaul Ellis / AFP

Publicado 17/07/2026 13:10 | Atualizado 17/07/2026 14:51

Espanha - Na Copa do Mundo dos protagonistas, a seleção campeã pode definir o vencedor da Bola de Ouro. De um lado, Lionel Messi é o destaque da Argentina. Do outro, Lamine Yamal, de 19 anos, e Rodri, que já venceu uma vez, são os principais nomes. Porém, o jornalista Hugo Scoccia, do portal catalão "Sport", sugeriu que o prêmio fosse entregue a outro jogador. Coincidentemente, o novo favorito também tem 19 anos, joga no Barcelona e defende a seleção espanhola.

"Pau Cubarsí, que parece que tem 30 anos, mas, na realidade, segue sendo um adolescente, está fazendo uma Copa apoteótica e digna de ser premiado. Na lembrança, temos a Copa de 2006 e o muro chamado Cannavaro, zagueiro que, depois de encantar o planeta inteiro, levou a Bola de Ouro. E por que não? É o que me pergunto", iniciou Hugo.

"Caso levantemos o tão desejado troféu em Nova York, imaginar que Luis de la Fuente possa levar o reconhecimento de melhor treinador do mundo e que Pau Cubarsí leve a Bola de Ouro não é nenhuma loucura nem devaneio", finalizou o jornalista, em publicação no jornal de Barcelona.

Apesar da sugestão, o repórter reconheceu que existem jogadores mais "galácticos" na briga pelo prêmio. No entanto, detacou Cubarsí e o técnico da seleção, Luis de La Fuente, como os principais representantes do "caminho que o mundo esportivo deste país deve seguir para se manter no topo".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza