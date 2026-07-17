Pau Cubarsí, da Espanha, levou a melhor contra o francês Mbappé na semifinal da CopaPaul Ellis / AFP
Jornalista pede Bola de Ouro para espanhol, e não é Yamal e Rodri
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