Rômulo Mendonça era narrador da Prime Vídeo - Divulgação / Prime Vídeo

Rômulo Mendonça era narrador da Prime VídeoDivulgação / Prime Vídeo

Publicado 17/07/2026 13:19

O narrador Rômulo Mendonça se manifestou pela primeira vez após ser desligado da Amazon devido a uma polêmica em meio às finais da NBA , quando fez comentários considerados inadequados em relação à jornalista Alana Ambrosio. Em comunicado publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (17), o locutor explicou a sua versão da história e questionou a decisão final da empresa.

O caso aconteceu no início de junho. Alana estava nos Estados Unidos para cobrir os jogos decisivos entre New York Knicks e San Antonio Spurs e gravou um vídeo no quarto do hotel, relembrando sua trajetória. Dias depois, Rômulo disse, no podcast 'Jararacas', que ali "não existia jornalismo de cama de hotel", em fala apontada como uma indireta à repórter, embora ela não tenha sido mencionada.

Durante um episódio seguinte do mesmo podcast, o narrador e o comentarista Ricardo Bulgarelli, que estava na transmissão, se desculparam publicamente com a colega. Ainda assim, a situação gerou incômodo nos bastidores do streaming, que escolheu afastá-los até que o caso fosse apurado internamente. Por fim, a Amazon tomou a decisão de não seguir com a dupla.

"Muitos conhecem meu estilo. A sátira e o bom humor sempre foram a alma do meu trabalho, a minha marca registrada. No entanto, a paródia feita no podcast na verdade foi fruto de um momento de desabafo após semanas em que tentei sem sucesso discutir uma questão ética. Foram pelo menos três semanas em que não deixei transparecer meu desconforto em transmissões no ar, mas o desabafo veio naquele dia e em vinte segundos memorizei as falas, em trinta segundos fiz uma paródia", escreveu, destacando que tratava-se de um desabafo.

O narrador apontou que depois, houve a suspensão da transmissão do jogo 5 das finais e uma determinação para ele se retratar publicamente, em prazo mínimo. "A justificativa era 'esfriar os ânimos' de uma situação que a própria empresa alimentou. Cumpri o que foi determinado. Após aquela gravação do dia 15 de junho, veio um processo unilateral e silencioso: quase 30 dias sem que ninguém da empresa entrasse em contato e me procurasse para ouvir a minha versão dos fatos. Isso mesmo, um mês sem diálogo, sem resposta."

Rômulo ainda questionou a decisão final da Amazon. "Fui comunicado nesta semana do rompimento de meu contrato 'sem justa causa'. Ora, se a narrativa que chegou à imprensa, vinda do próprio canal, sugere que houve uma 'apuração interna' e uma 'violação de regras' da minha parte, por que o desligamento se deu sem justa causa? A conclusão é uma só: a natureza do meu desligamento desmente a versão que foi contada ao público", afirmou.

Por fim, Rômulo agradeceu aos colegas de transmissão de esportes e ao público, destacando que segue de cabeça erguida, com a consciência de que sua história no esporte "está longe de terminar".