Rômulo Mendonça era narrador da Prime VídeoDivulgação / Prime Vídeo
Amazon demite o narrador Rômulo Mendonça após polêmica
Já Ricardo Bulgarelli informou que não terá o contrato renovado
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