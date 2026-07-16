Rômulo Mendonça era narrador da Prime Vídeo - Divulgação / Prime Vídeo

Rômulo Mendonça era narrador da Prime VídeoDivulgação / Prime Vídeo

Publicado 16/07/2026 18:35

O narrador Rômulo Mendonça foi demitido pela Amazon nesta quinta-feira (15) após a polêmica que aconteceu durante as finais da NBA. A informação foi publicada primeiro pela Folha de S. Paulo.

Já o comentarista Ricardo Bulgarelli anunciou por meio das redes sociais que não foi demitido. Ele comunicou que ficará no Prime até outubro e que foi informado que não terá o vínculo renovado.

Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli Divulgação / Prime Video

Os dois haviam sido afastados da transmissão do jogo cinco das finais da NBA, entre San Antonio Spurs e New York Knicks, por um comportamento considerado inadequado com a jornalista Alana Ambrósio, escolhida pela Amazon para cobrir as partidas da decisão direto dos Estados UNidos.

Ela publicou um vídeo celebrando a oportunidade e contando sobre sua trajetória. Posteriormente, Mendonça e Bulgarelli apresentaram o podcast 'Jararacas' para falar de basquete. O primeiro, porém, usou o termo "jornalismo de cama de hotel" no programa, o que gerou repercussão negativa.

Durante um episódio seguinte do mesmo podcast, ambos se desculparam publicamente com a colega. Ainda assim, o episódio gerou incômodo nos bastidores do streaming, que escolheu afastá-los até que o caso fosse apurado internamente. Por fim, a Amazon tomou a decisão de não seguir com a dupla.

"O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video BR Sports. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos", publicou a empresa.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges