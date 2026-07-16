Imagem do prêmio 'Ballon d'Or', concedido pela revista, France Football - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Imagem do prêmio 'Ballon d'Or', concedido pela revista, France FootballFoto: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 16/07/2026 16:28

Rio - O perfil oficial da Bola de Ouro agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (16) e reacendeu a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo. Em uma publicação onde explica que os jogadores que atuam fora da Europa também podem vencer o prêmio, os internautas entenderam que foi uma "indireta" para uma possível vitória de Lionel Messi, em caso de título na Copa do Mundo de 2026.

Na publicação, a página utilizou a imagem de Cristiano Ronaldo, o que reacendeu a rivalidade com Messi. No auge da carreira, a dupla travou uma disputa de uma década, enquanto empilhavam títulos no Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Porém, desde que deixaram a Europa, perderam força na disputa. Em 2025, por exemplo, foi a primeira vez em quase duas décadas que eles sequer ficaram entre os 30 melhores.

Mas a Copa do Mundo de 2026 pode ser um divisor de águas. Finalista pela segunda vez consecutiva, Messi liderou a Argentina até a decisão, bateu o recorde de gols, é o artilheiro e participou de gols em todos os jogos. Por isso, os internautas interpretaram a publicação como uma "indireta" e que a revista estaria "pavimentando" o terreno para a vitória do argentino.

Um usuário na rede social "X", o antigo Twitter, comentou na postagem "Usando a foto do Ronaldo como se a gente não soubesse o que você está prestes a fazer" dando a entender que a revista vai premiar o arquirrival argentino. Enquanto outro disse: "Então, um torneio de 8 jogos apagou 8 meses de futebol de clube".

De 1956 até 1994, o prêmio se chamava "Futebolista Europeu do Ano", restringindo apenas a europeus que jogavam na própria Europa. A partir do ano seguinte, qualquer nacionalidade poderia receber o prêmio desde que atuasse em solo europeu. E apenas em 2007 que qualquer jogador do mundo, sem restrições, poderia conquistar a icônica premiação.

*Reportagem do estagiário João André Pombo sob a supervisão de Rodrigo Souza