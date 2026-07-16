Messi celebra classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Messi dedica vitória a Maradona: 'Espero que comemore lá de cima'
Camisa 10 faz questão de lembrar o ídolo argentino após a a vitória sobre a Inglaterra
Fifa define arbitragem para a final da Copa do Mundo de 2026
Espanha e Argentina medirão forças pelo título no próximo domingo
Globo alcança 140 milhões de pessoas até as semifinais da Copa
Emissora ainda transmitirá os últimos dois jogos da competição
Colapinto veste camisa de Messi na chegada no GP da Bélgica
Único piloto argentino do grid da Fórmula 1, piloto da Alpine comemorou a classificação para a final da Copa do Mundo
Bellingham corre risco de ser desfalque na disputa pelo terceiro lugar
Meia inglês pode responder por conduta violenta
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Sul-Americanos decidem a Copa contra a Espanha
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