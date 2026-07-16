Messi celebra classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
Messi chegou à terceira final de Copa do Mundo, com a possibilidade de conquistar o segundo título e superar Maradona, que foi campeão em 1986. Alvo de constantes comparações ao longo dos anos na Argentina, o craque fez questão de lembrar o ídolo logo após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, mesmo resultado conquistado nas quartas de final há 40 anos.
"Tenho certeza de que Diego está aproveitando muito isso lá de cima. É para ele. Este sempre foi um dia muito especial. Estou feliz por poder lhe dar essa alegria e espero que ele comemore como quiser, lá de cima, e aproveite", disse o camisa 10 em entrevista aos jornalistas.
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Messi também contou qual foi a sensação sentida no campo com a virada nos últimos minutos. E garantiu que a seleção argentina não pensou na possibilidade de levar o jogo para a prorrogação.
"Foi uma emoção muito grande. Quando empatamos, sentimos o apoio da torcida porque percebemos que poderíamos ganhar nos 90 minutos. Já os tínhamos encurralados. Entrávamos por dentro, por fora, criávamos chances com cruzamentos, passes em profundidade... Sentíamos que eles já não queriam mais jogar, e nós estávamos muito perto da vitória", afirmou.
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Artilheiro da Copa do Mundo, com oito gols, e maior garçom desta edição, com quatro assistências, Messi é a grande atração da final. A Argentina busca o quarto título e precisa superar a Espanha na final , no domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.